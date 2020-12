Sudan Airways voudrait sortir de deux décennies de turbulences

Depuis 2019, le Soudan connait une transition démocratique avec la chute de l'ancien président Omar el-Béchir. Le vaste pays d'Afrique de l'Est est redevenu fréquentable. En octobre dernier, les Etats-Unis ont annoncé leur intention de retirer le Soudan de leur liste noire des pays soutenant le terrorisme. C'est dans ce contexte que Sudan Airways entend se redonner des ailes après deux décennies d'un blocus qui a pénalisé son développement.



La compagnie nationale du Soudan est l'une des plus vieilles encore actives d'Afrique. Au lancement de ses activités en juillet 1947, elle paraissait prometteuse, tirant notamment profit de la position géographique du pays, à cheval entre l'Afrique et les pays du Moyen-Orient.



Au pic de ses opérations, au début des années 2000, elle desservait une trentaine de destinations domestiques, régionales et internationales dont Paris, Londres et Istanbul en Europe. A ce moment, sa flotte comprenait...