L'ATR 72-600 cargo reçoit sa certification EASA

La carrière commerciale de l'ATR 72-600 cargo va pouvoir décoller. ATR a annoncé le 3 décembre que son premier biturbopropulseur développé spécifiquement pour les opérations de transport de fret a été certifié par l'agence européenne de sécurité aérienne (EASA).



Lancé en novembre 2017, l'ATR 72-600F avait réalisé son premier vol au mois de septembre. Le programme a été rendu possible par le soutien de FedEx Express, qui a commandé une trentaine d'exemplaires de l'appareil, assortis d'options sur une vingtaine d'autres. Le premier exemplaire devait être livré au mois de novembre. Il doit encore être certifié par la FAA.



L'ATR 72-600F est le premier appareil à sortir neuf en version cargo des usines d'ATR - les ATR utilisés pour le transport de fret aujourd'hui sont tous des avions passagers qui ont été convertis.



Capable de transporter un volume de 75m3 de marchandises et jusqu'à neuf tonnes de chargement sur 900 nm (1 600 km), il est équipé d'une porte cargo de 2,95 m x 1,80 m, un plancher renforcé capable de porter 488 kg par mètre carré et d'une nouvelle porte arrière optimisée pour les opérations cargo. Il est doté d'un nouveau système d'air conditionné, d'un nouvel éclairage et de panneaux adaptés au transport de marchandises. Il peut abriter du vrac comme des containers ou des palettes standard, ce qui lui permet d'être opérable conjointement avec d'autres types d'avions cargo.