EasyJet enregistre sa première perte annuelle à cause de la pandémie de Covid-19

La compagnie aérienne britannique easyJet est tombée dans le rouge pour la première fois, à cause de la pandémie de Covid-19, avec une perte de plus d'un milliard de livres sur l'ensemble de son exercice décalé. Sur l'année fiscale 2019, elle avait enregistré un bénéfice après impôts de 349 millions de livres. Ses recettes ont été réduites de plus de moitié, à 3 milliards de livres sur l'exercice achevé le 30 septembre, largement à cause du confinement instauré au printemps pour freiner la propagation du coronavirus. La compagnie avait prévenu le mois dernier qu'elle tomberait en territoire négatif pour la première fois de son histoire accusant l'impact de la pandémie, qui a miné le trafic aérien et plongé l'aviation dans une crise profonde. Le patron d'easyJet Johan Lundgren s'est toutefois voulu optimiste, assurant que le transporteur avait "non seulement résisté à l'impact de la pandémie, mais dispose à présent", après de vastes coupes de coûts et des milliers de licenciements, "de fondations sans pareilles pour émerger forte de la crise". Au printemps, comme ses concurrents, le groupe aérien britannique avait annoncé jusqu'à 4 500 suppressions de postes, soit près du tiers de ses effectifs. "Même si nous ne prévoyons pas de voler à plus de 20% de la capacité initialement prévue pour le premier trimestre de notre exercice 2021 (...) nous maintenons assez de souplesse pour l'augmenter rapidement quand la demande reviendra", ajoute le directeur général. L'effondrement du trafic à cause de la pandémie a divisé par deux le nombre de passagers transportés sur la totalité de l'exercice à 48,1 millions de personnes, et malgré la reprise de cet été. Début novembre, easyJet avait notamment annoncé la vente de onze Airbus A320 pour 130,7 millions de livres, afin de renforcer ses liquidités. Au total, le groupe dit avoir levé plus de 2,4 milliards de livres de liquidités sur l'ensemble de l'exercice. - Hiver difficile - M. Lundgren a précisé que la demande restait soutenue comme l'a montré l'envolée des réservations après la levée de la quarantaine imposée au retour des îles Canaries. En outre, si les mesures de confinement se sont à nouveau multipliées en Europe pour lutter contre la deuxième vague épidémique, notamment en France et au Royaume-Uni, les annonces positives sur la mise au point de vaccins contribuent à améliorer un petit peu les perspectives d'une reprise du trafic à moyen terme. L'ensemble du secteur aérien a été fortement ébranlé par les retombées de la pandémie. La concurrente irlandaise d'easyJet, Ryanair, est tombée en territoire négatif au premier semestre de son exercice décalé achevé fin septembre. Le premier groupe européen, Lufthansa, sauvé de la faillite par l'Etat allemand, a dit pour sa part se préparer à un "hiver difficile" en raison de l'effondrement durable du trafic qui lui a valu une perte nette de 2 milliards d'euros au troisième trimestre. Emirates a pour sa part annoncé ses premières pertes semestrielles en trois décennies. Quant au Brexit qui deviendra effectif à la fin de la période de transition le 1er janvier, easyJet se dit "prête pour toutes les possibilités", alors qu'un accord commercial n'a toujours pas été trouvé entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Le groupe explique être structuré en "groupe aérien pan-européen avec trois certificats, en Autriche, au Royaume-Uni et en Suisse", et 45% de son capital détenus par des Européens. L'action reculait de près de 4% en début de séance à la Bourse de Londres même si les analystes voyaient d'un bon oeil les résultats de la compagnie low-cost. "Si les chiffres sont affreux à lire, easyJet a été agile dans la restructuration de son activité là où c'était possible", estime Richard Hunter, analyste du courtier en ligne Interactive Investor.