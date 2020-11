Le premier MC-21 équipé de moteurs russes fait son roll-out

Irkut a annoncé le 10 novembre qu'il avait achevé l'assemblage du premier MC-21 équipé de moteurs russes, les PD-14 d'Aviadvigatel. L'appareil a fait son roll-out le 6 novembre à l'usine d'Irkoutsk, étant transféré de la ligne d'assemblage final à la station d'essais en vol.



Il doit désormais passer une série de tests avant son décollage : vérification des systèmes, allumage des moteurs, roulage... Cet été, UAC (Unitec Aircraft Corporation) avait promis que l'appareil réaliserait son premier vol cette année.



« Seuls quelques pays dans le monde sont capables de créer des équipements aéronautiques de ce niveau. Les essais à venir du MC-21 avec des moteurs russes sont un événement marquant pour l'industrie, une confirmation claire que l'industrie aéronautique civile nationale a un avenir », a commenté Anatoliy Serdyukov, directeur industriel de Rostec (conglomérat dont fait partie UAC).



Le MC-21 devait initialement entrer en service fin 2018 mais cette date a été plusieurs fois repoussée, notamment en raison des sanctions américaines envers des sociétés russes qui ont perturbé la livraison d'équipements nécessaires à l'appareil - ils ont été remplacés par des composants produits en Russie. Le conglomérat avait alors modifié son programme d'essai pour y faire entrer plus tôt le MC-21 à motorisation russe (en modifiant le premier avion de série pour y installer les PD-14 et en l'intégrant au programme d'essais). A son entrée en service, l'appareil sera ainsi proposé avec deux motorisations : le PD-14 et le PW1400G de Pratt & Whitney. Quatre prototypes de MC-21 volent actuellement, tous avec les moteurs américains.