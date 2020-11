Invité du Podcast de l'Aviation cette semaine, Emmanuel Combe, économiste, spécialiste des questions de concurrence et du modèle économique « low cost ».



Invité du Podcast de l'Aviation cette semaine, Emmanuel Combe, économiste, spécialiste des questions de concurrence et du modèle économique «».Il est vice-président de l'autorité de la concurrence depuis 2012 et enseigne à Skema Business School.Qui des majors ou des compagnies low-cost, survivront à la crise sanitaire ?Emmanuel Combe explore quelques pistes.