Navigation à vue

L'annonce du reconfinement est tombée et la vision des compagnies aériennes s'est encore raccourcie. Une situation particulièrement criante lorsqu'Air France a annoncé en fin de semaine dernière ne pas avoir de perspective sur son programme de vols au-delà du week-end... Non pas que cette vision ait eu l'occasion d'être longue depuis le début de la crise. Mais après un été presque encourageant et malgré un net ralentissement de la reprise du trafic à partir de la fin du mois d'août, le secteur a un temps espéré que l'automne serait marqué par un plateau relativement stable.



Eurocontrol avait lancé l'alerte tôt : son directeur général Eamonn Brennan a révisé les prévisions de trafic en Europe drastiquement à la baisse en septembre et prévenu qu'il allait certainement devoir les revoir à nouveau. Les low-cost également, en mal de réservations alors que les passagers réservent de plus en plus à la dernière...