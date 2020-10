Première opération pour le fonds d'investissement aéronautique, qui reprend Aries Alliance

Le fonds d'investissement aéronautique, lancé dans le cadre du plan de soutien à la filière frappée de plein fouet par la crise sanitaire, a annoncé mercredi sa première opération avec la reprise des activités du groupe Aries Alliance. Ce fonds, géré par Ace Management, filiale de Tikehau, a été lancé en juillet et est doté de 630 millions d'euros. Son objectif est d'abonder en fonds propres les PME et ETI en situation de fragilité afin de préserver la chaîne de fournisseurs, alors que la demande d'avions neufs s'écroule en raison des difficultés des compagnies aériennes provoquées par l'effondrement du trafic. Dans un communiqué, Ace Management a fait état du premier investissement de ce fonds avec la reprise des activités du groupe Aries Alliance, un "investissement initial pouvant aller jusqu'à 20 millions d'euros", est-il indiqué. Cette entreprise, qui compte un site de production à Nantes et un autre à Monroe aux Etats-Unis, est "le leader mondial dans son activité de machines, et un leader européen dans son activité de pièces mécaniques complexes destinées aux structures ou moteurs d'avions, hélicoptères, et lanceurs pour l'aéronautique civile et spatiale". Elle se positionne "comme un partenaire de long terme des principaux donneurs d'ordre du milieu aéronautique en Europe, en Amérique du Nord et en Asie avec notamment Airbus, Safran, Dassault Aviation, Rolls Royce, Boeing, Spirit, Kawasaki ou encore Mitsubishi Motors parmi ses clients". Ace Management souligne que, si "le plan d'amélioration industrielle mis en place" chez Aries Alliance "commençait à porter ses fruits, la nouvelle donne du secteur aéronautique l'a amené à chercher un partenaire spécialisé pour l'accompagner dans son redimensionnement". "L'arrivée d'Ace au capital du groupe nous assure de traverser la crise actuelle dans les meilleures conditions possibles. Ensemble, nous assurons la continuité de service à nos clients dans ces moments difficiles pour tous et envisageons sereinement l'avenir en nous préparant au rebond des prochaines années", a déclaré Eric Guyon, président d'Aries Alliance, cité dans le communiqué. De son côté, Ace Management met en avant "le savoir-faire des équipes d'Aries Alliance, son empreinte géographique mondiale et ses relations de long-terme avec les acteurs leaders de l'aéronautique".