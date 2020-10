Le 1er Airbus A220 assemblé à Mobile est livré

Airbus franchit une nouvelle étape dans le renforcement de son empreinte industrielle aux Etats-Unis. L'avionneur européen a en effet livré le premier A220 assemblé à Mobile (Alabama) le 22 octobre. L'appareil a été remis à Delta Air Lines, qui reçoit par ailleurs ainsi son premier A220 en version 300.



« Remettre le premier appareil assemblé aux États-Unis à un client américain constitue une très grande fierté pour nous, Airbus Canada », a commenté Philippe Balducchi, directeur du programme A220. Delta est le plus important client de l'appareil, avec une commande de 95 A220. Elle en a déjà reçu 31 exemplaires, tous dans la version la plus courte, l'A220-100.



Delta a aménagé l'appareil avec douze fauteuils de classe affaires (First) en rangées de 2-2, trente sièges en Economy Premium (Comfort+) et 88 en classe économique classique. Elle prévoit pour le moment de mettre l'appareil en service le 10 novembre depuis sa base de Salt Lake City.



La mise en place de cette nouvelle usine a été réalisée avec la collaboration des équipes de Mirabel, au Canada, où se trouve la ligne d'assemblage originelle de l'A220. Elles ont notamment formé une partie des 400 collaborateurs américains qui travaillent désormais sur le programme à Mobile.



La ligne d'assemblage américaine a été mise en service en janvier 2019 et le démarrage officiel de la production y a débuté en août de la même année. Le premier A220 produit sur place a volé en juin dernier.