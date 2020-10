IAG subit une perte opérationnelle de 1,3 milliard d'euros au 3e trimestre

Le groupe aérien IAG, a publié jeudi un chiffre d'affaires en chute de 83% au troisième trimestre et une lourde perte opérationnelle avant éléments exceptionnels de 1,3 milliard d'euros à cause des retombées de la pandémie sur le trafic. L'an dernier au troisième trimestre, il avait enregistré un confortable bénéfice opérationnel de 1,4 milliard d'euros avant exceptionnels sur la période. Avec ses chiffres de résultats préliminaires jeudi, la maison mère de British Airways prévient qu'en raison de nouvelles restrictions de déplacements face à la deuxième vague de Covid-19, elle ne prévoit une capacité de vols que de 30% au maximum au quatrième trimestre comparé à son niveau de 2019, et ne s'attend plus à atteindre l'équilibre en termes de flux de trésorerie sur cette période. "Les récentes réservations ne se sont pas déroulées comme prévu en raison des mesures (de distanciation) supplémentaires mises en place par plusieurs gouvernements européens en réaction à la deuxième vague d'infections au Covid-19, y compris des confinements locaux et une augmentation des quarantaines requises pour les voyageurs en provenance de nombreux pays", explique IAG dans un communiqué. "Parallèlement, les initiatives pour remplacer les périodes de quarantaine et raviver la confiance des clients pour réserver et voyager, comme les tests avant le départ et les couloirs sanitaires, n'ont pas été adoptées par les gouvernements aussi rapidement qu'anticipé", ajoute-t-il. Le groupe, dont le PDG Alex Cruz a brusquement quitté son poste la semaine dernière, remplacé par le patron de la filiale Aer Lingus Sean Doyle, assure cependant que ses liquidités "restent solides" avec 6,6 milliards d'euros dont 5 milliards d'euros de cash au 30 septembre. En annonçant le départ "avec effet immédiat" de M. Cruz, quelques semaines après celui du patron historique Willie Walsh, IAG n'avait pas donné de raison précise, se contentant de rappeler que le groupe traversait "l'une des pires crises de son histoire". Mi-septembre lors d'une audition à la Chambre des Communes, M. Cruz avait défendu les dizaines de milliers de licenciements décidés dans la compagnie, faisant valoir que le Covid-19 avait "dévasté" l'entreprise et le secteur. "Nous luttons pour notre survie", avait-il insisté. En l'espace de quelques semaines, la pandémie a miné le trafic aérien mondial, entre confinement, quarantaines, peur d'attraper le virus en vol, et montée du télétravail. Lors de cette audition au parlement britannique, l'ex-dirigeant de British Airways et IAG avait précisé que 7.200 personnes avaient déjà dû quitter la compagnie sur un total de 13.000 départs annoncés. Les résultats détaillés du troisième trimestre seront publiés le 30 octobre comme initialement prévu, précise le groupe.