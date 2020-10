Air Côte d'Ivoire mise sur ses avions de la famille A320neo pour atteindre une rentabilité escomptée d'ici 2022

Le 20 octobre, Air Côte d'Ivoire va réceptionner son premier A320neo, devenant de fait la première compagnie d'Afrique subsaharienne à opérer avec la famille de monocouloirs remotorisés d'Airbus. Le transporteur national ivoirien y voit un bel atout compétitif pour redresser ses finances après avoir été éprouvé par la crise sanitaire.



La flotte d'Air Côte d'ivoire comprend actuellement dix appareils dont quatre A319ceo, deux A320ceo, et quatre Dash8-400, déployés sur son réseau d'Afrique de l'Ouest et centrale. A l'arrivée de son nouvel avion, celui-ci remplacera un A319 en leasing, aujourd'hui âgé de seize ans et « dont les charges d'exploitation et de maintenance sont importantes ». Progressivement, les trois autres A319ceo seront remplacés par deux A319neo dont la livraison est prévue en 2021.



En optant pour ces nouveaux avions plus performants, Air Côte d'Ivoire escompte une réduction de 20% de sa facture de carburant. Par ailleurs, les coûts...