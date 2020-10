Invité du Podcast de l'Aviation cette semaine, Philippe Petitcolin, directeur général du motoriste et équipementier Safran.



Avion à hydrogène, avion électrique, quels sont les projets réalistes et réalisables à l'horizon 2035 ?



Philippe Petitcolin nous livre sa vision de l'avion du futur.



Invité du Podcast de l'Aviation cette semaine, Philippe Petitcolin, directeur général du motoriste et équipementier Safran.Avion à hydrogène, avion électrique, quels sont les projets réalistes et réalisables à l'horizon 2035 ?Philippe Petitcolin nous livre sa vision de l'avion du futur.