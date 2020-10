La crise de liquidités est toujours aussi menaçante pour les compagnies aériennes

L'horizon est loin de se dégager pour les compagnies aériennes. Alors qu'elles continuent de souffrir de l'anémie de la demande, celles qui avaient obtenu des soutiens de leur gouvernement voient désormais ces aides se tarir. Si la fuite des liquidités n'atteint pas le niveau du deuxième trimestre, elle risque de devenir encore plus rapidement problématique sans nouvelles aides gouvernementales. L'IATA estime qu'une compagnie dans la moyenne en termes de niveau de liquidités ne peut tenir seule qu'environ huit mois et demi, c'est-à-dire jusqu'à la fin du premier trimestre 2021. Sans nouvelles aides, « beaucoup de compagnies ne passeront pas l'hiver », affirme Alexandre de Juniac, son directeur général. Les régions les plus en danger sont l'Amérique latine et l'Afrique, où les soutiens gouvernementaux ont été trop faibles quand ils n'ont pas été inexistants.



