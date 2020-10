L'Italie crée ITA, la compagnie aérienne appelée à succéder à Alitalia

Le gouvernement italien a posé les bases de sa prochaine compagnie nationale. Les ministres de l'Economie et des Finances, des Infrastructures et des Transports, du Développement économique et de la Politique sociale ont tous signé le 9 octobre le décret établissant la « Newco » qui remplacera Alitalia. Elle est baptisée ITA, pour Italia Transporti Aereo.



Il faudra encore plusieurs mois pour que la compagnie lance ses opérations, le décret devant être approuvé par le Parlement et le plan industriel devant être élaboré. Mais le gouvernement espèrerait un décollage au début de l'année 2021.



ITA est pour le moment prévue avec un capital initial de 20 millions d'euros mais un précédent décret (datant du mois de mai) avait établi qu'elle pourrait obtenir jusqu'à trois milliards d'euros.



Sous administration extraordinaire depuis le printemps 2017 et sous le coup d'une enquête de l'Union européenne pour des aides gouvernementales perçues...