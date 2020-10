Le marché du rétrofit de cabine pourrait être réduit de moitié jusqu'en 2026

Dans la crise actuelle, le secteur de l'aménagement cabine a du mal à garder la tête hors de l'eau. Les cabinets Tronos Aviation Consulting (TAC) et AeroDynamic Advisory estiment que le chiffre d'affaires du secteur en 2020 correspondra peu ou prou au chiffre d'affaires réalisé au premier trimestre et que les dépenses des compagnies aériennes pour le réaménagement de leurs appareils dans les années à venir pourraient en moyenne être réduites de moitié sur la période 2020-2025. L'activité ne devrait pas être compensée par les aménagements en line-fit en raison des reports de livraison demandés par les transporteurs et la baisse des cadences de production qui en résulte chez Airbus et Boeing.



Rien que sur 2020, les investissements vont chuter de 64% dans l'activité du retrofit, passant d'une prévision (réalisée en 2019) à un peu plus de six milliards de dollars à une prévision à 2 milliards de dollars....