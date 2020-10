AirAsia renonce à sa filiale au Japon

Le couperet est tombé sur AirAsia Japan. La filiale japonaise du groupe AirAsia a décidé d'arrêter ses opérations avec effet immédiat, afin de stopper l'hémorragie de liquidités. Cette décision a été annoncée le 5 octobre.



Le groupe réfléchissait depuis quelques semaines à l'avenir de sa filiale japonaise. Opérant sur un marché déjà difficile, la low-cost a été encore plus malmenée par les conséquences de la crise liée à la pandémie de covid-19. Ayant dû suspendre ses opérations entre mars et août, elle souffrait toujours, comme toutes ses consoeurs, d'un manque de passagers.



« Malgré nos efforts constants pour maintenir les opérations avec des initiatives successives et importantes de réduction des coûts, nous avons conclu qu'il serait extrêmement difficile pour nous de continuer à opérer sans aucune visibilité ni certitude sur une reprise post-pandémique », a commenté Jun Aida, directeur des opérations d'AirAsia Japan. La compagnie avait notamment proposé un plan de départ volontaire à ses collaborateurs.



La compagnie avait été lancée en 2014, après l'échec du partenariat d'AirAsia et ANA au sein de Vanilla Air, et opérait des vols depuis l'aéroport Chubu Centrair (Nagoya) avec trois Airbus A320. AirAsia détient une participation de près de 49%.