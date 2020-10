Thales lance une négociation « pour adapter l'emploi », mais sans licenciements

Le groupe Thales, dont les ventes ont fondu au premier semestre, plombées par la crise sanitaire, a lancé une négociation avec les organisations syndicales "pour adapter l'emploi" mais veut « éviter les licenciements ».



« La crise du Covid-19 a fortement fragilisé certains emplois » au sein du groupe, « principalement dans le secteur de l'aéronautique civile », a déclaré la direction.



Le groupe, qui « a décidé de ne pas mettre en oeuvre de plan de sauvegarde de l'emploi » (PSE), a « engagé une négociation » et veut faire « appel au volontariat des salariés concernés pour adapter l'emploi et éviter les licenciements », a ajouté la direction.



Selon la CGT, la direction a évoqué devant les syndicats « la situation de 1.100 postes au total qui seraient fragilisés et pour lesquels il faudrait trouver des solutions ». « Environ 1.000 personnes » seraient concernées au sein de la filiale Thales AVS », a précisé à l'AFP Grégory Lewandowski, coordinateur CGT.



D'après La Marseillaise, lors d'un comité social et économique central de Thales AVS le 22 septembre, la direction a annoncé qu'elle voulait « supprimer 1.000 postes en France » dans cette filiale, soit « près d'un quart de (ses) effectifs liés à l'aéronautique ». Et « la direction compte éviter les licenciements secs », ajoute le journal.



« Outre le gel de certains recrutements, la diminution du recours à l'intérim et de la sous-traitance », le groupe veut utiliser « la mobilité interne pour favoriser les mouvements » de salariés « des activités durablement affectées, en particulier l'aéronautique civile », vers celles « en croissance, notamment dans le domaine de la défense », a expliqué la direction à l'AFP, en assurant que « le dialogue social est une priorité ».



La CGT « demande à ce qu'il soit clairement indiqué qu'il n'y aura pas de PSE », a souligné M. Lewandowski, qui juge « surévalué » le millier de postes identifiés par la direction.



Parmi les dispositifs possibles pour réduire les effectifs, figure l'activité partielle de longue durée (APLD), « une des premières mesures », a-t-il indiqué. « Un accord sur l'APLD » pourrait être « déposé début novembre devant la Direccte (direction régionale du travail, ndlr). On veut y inclure un maximum de protections pour les salariés », a-t-il relevé.



Les autres mesures pourraient concerner les mobilités internes, des formations, des aides à la création d'entreprise ou encore un dispositif de pré-retraites, a-t-il ajouté.

Les activités d'aéronautique civile représentent 11% du chiffre d'affaires de Thales.