Un millier d'avions commerciaux sans repreneurs en 2021 ?

L'année 2021 s'annonce assez incertaine pour les loueurs d'avions. Ce n'est pas une surprise : tous les acteurs du secteur de l'aéronautique sont durement touchés par la crise et les compagnies aériennes ont pris conscience dès le début qu'elles en ressortiraient considérablement amoindries, avec une flotte restreinte. Pour les sociétés de leasing - qui possèdent environ 40% de la flotte mondiale -, cela devrait se traduire par une difficulté inhabituelle à placer leurs avions. Selon le cabinet britannique IBA, plus d'un millier d'appareils arriveront en fin de bail l'année prochaine et n'ont pas de projet sûr de replacement.



Quelque 1 300 avions (dont 200 gros-porteurs) devaient en effet retourner à leur loueur en 2021. Avant la crise, le secteur estimait que la plupart des contrats seraient prolongés. Or cette option est « tout à fait improbable désormais ». Pire, d'autres appareils devraient venir gonfler les rangs des retours :...