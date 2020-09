Toute l'actualité aéronautique en France cette semaine

Chaque vendredi, la rédaction revient sur l'ensemble de l'actualité aéronautique qui concerne la France ou les entreprises françaises. Un nouveau rendez-vous hebdomadaire du Journal de l'Aviation.



Industrie & Technologie



Le patron d'Airbus parle face à l'urgence de la situation du transport aérien

Le Président exécutif d'Airbus Guillaume Faury revient dans une longue lettre sur les enjeux et les menaces qui planent sur l'avenir de l'aviation. « Mon message aux décideurs est clair : les bénéfices apportés par l'aviation à travers le monde sont irremplaçables. Et ils doivent être préservés dans la nouvelle ère qui s'ouvre après cette pandémie. » Pour lire l'intégralité de cette lettre, cliquez ici !



Latécoère se restructure et supprime 475 emplois en France

Latécoère a présenté un plan de restructuration prévoyant la suppression de 475 emplois sur les 1 504 du groupe en France. Il doit en effet adapter sa structure à la baisse de charge décidée par ses donneurs d'ordre : Airbus et Boeing ont réduit leurs cadences de production de 40% et un retour à la normale...