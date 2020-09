VistaJet essaie de verdir son activité avec SkyNRG

Alors que le sujet environnemental a su être maintenu parmi les priorités de l'aérien malgré la crise sanitaire, l'aviation d'affaires essaie de faire sa part. VistaJet, en tout cas, a lancé un programme environnemental pour améliorer l'empreinte carbone de ses opérations au début de l'année, « Sustainability in Aviation ». Aujourd'hui, elle dresse le bilan des premiers mois de mise en place et lance un appel au reste de l'industrie à accélérer sa transition écologique, notamment en recourant davantage aux carburants d'aviation durable pour stimuler la production et la distribution.



C'est en effet l'un des grands pas que VistaJet a fait depuis janvier : elle a conclu un partenariat avec SkyNRG pour donner accès à tous ses clients dans le monde à du carburant durable d'aviation (SAF). Il sera fourni par SkyNRG et produit par World Energy. La société rappelle que les SAF permettent de réduire de 85% les...