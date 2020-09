Rétrospective : le point sur les programmes d'avions commerciaux

Le Journal de l'Aviation revient sur les faits marquants de ces deux derniers mois concernant les programmes d'avions commerciaux.



Le point sur les programmes Airbus



Airbus a livré un total de 88 appareils durant les deux mois d'été (49 en juillet et 39 en août) dont quatre gros-porteurs : un A330neo (Orbest) et deux A350-900 (Cathay et French bee via ALC) et un futur A330 MRTT. En août, un seul appareil a été commandé (un ACJ320neo) contre quatre en juillet (2 A320neo et les 2 A321LR destinés à l'armée de l'air allemande).



Au 31 août, Airbus a ainsi livré un total de 284 appareils, contre 500 pour les huit premiers mois de l'année dernière (-43%).



L'avionneur européen avait enregistré une perte nette de 1,9 milliard d'euros au premier semestre, conséquence de la baisse importante des livraisons liée à l'impact de la crise du coronavirus sur les compagnies aériennes (196 avions contre 389 sur les 6 premiers mois de l'année dernière). Le chiffre d'affaires de la...