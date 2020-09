Figeac Aero, frappé par la crise, envisage une consolidation

Figeac Aero, dont le chiffre d'affaires s'est effondré de plus de moitié entre avril et juin sous l'effet de la pandémie, a annoncé lundi envisager une consolidation avec d'autres équipementiers aéronautiques frappés par la crise du secteur. "Le groupe a engagé une réflexion sur le rôle qu'il pourrait tenir dans la consolidation de la sous-traitance aéronautique qui le rend, de fait, incontournable en raison de sa position de leader en Europe, de son empreinte internationale, de son avance technologique et de sa diversification clients et produits (fuselage, voilures, empennage et moteurs)" affirme dans un communiqué l'entreprise qui "étudiera toutes les options qui assureront la pérennité et le développement de ses activités". Dans un entretien à l'Usine nouvelle vendredi, son PDG Jean-Claude Maillard avait expliqué que "la constitution d'un ou deux grands acteurs de la mécanique et du sous-ensemble, avec par exemple Mecachrome, Nexteam et We Are, voire même Lauak aurait du sens. Des discussions ont d'ailleurs démarré à ce sujet". A l'instar du reste du secteur, l'équipementier souffre des baisses de cadences de production liées à l'effondrement du trafic aérien. Le chiffre d'affaires pour le premier trimestre de son exercice décalé clos au 30 juin a chuté de 55,3%, à 50,2 millions d'euros. Et sa perte nette annuelle pour l'exercice 2019-2020 a été revue à la hausse à 55,5 millions d'euros, contre 13,8 avant que les comptes ne soient audités. Pour faire face, Figeac Aero, fort de 3.600 salariés avant la crise, réduit la voilure. Le groupe a supprimé 30% de ses effectifs hors de France et engagé des négociations sur un plan de sauvegarde et de l'emploi (PSE) concernant 320 postes sur un total de 966 sur le site de Figeac, qui représente plus de 70% du chiffre d'affaires du groupe. "D'autres mesures sont également à l'étude en France et à l'international", prévient-il dans le communiqué. Il a également mis en oeuvre un plan de réduction des coûts fixes structurels de 30 millions d'euros et souscrit auprès de Bpifrance un prêt de 15 millions d'euros, venant s'ajouter aux 80 millions d'euros de prêt garanti par l'Etat déjà consenti. Le groupe se targue toutefois d'avoir remporté un contrat de 250 millions de dollars pour la fourniture de pièces élémentaires et sous-ensembles pour les A320, A321 et B787 et un autre de 50 millions de dollars pour produire des pièces complexes de moteurs pour l'A350.