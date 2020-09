L'aviation européenne favorable au maintien du gel des créneaux aéroportuaires

Les compagnies aériennes et aéroports européens ont une nouvelle fois réclamé jeudi à la Commission européenne le maintien du gel des règles sur les créneaux aéroportuaires pendant la saison hivernale, en raison de "l'incertitude persistante" sur la reprise du trafic aérien. Dans un communiqué conjoint, les associations de compagnies aériennes A4E, Aire et Iata, ainsi que l'ACI (aéroports), annoncent s'être entendues sur les conditions de la poursuite de la dérogation accordée par la Commission européenne pour la période allant de mars à octobre. Elles lui demandent également de maintenir le gel de la règle sur les créneaux aéroportuaires ("slots") pour "toute la saison hivernale". Cette règle prévoit que les compagnies aériennes doivent utiliser au moins 80% des créneaux horaires qui leur sont attribués dans les aéroports, faute de quoi elles perdent leurs droits la saison suivante. Or avec l'effondrement du trafic aérien, faute de suspension de cette règle, les compagnies peuvent être conduites à effectuer des vols à vide afin de préserver leurs précieux créneaux, une hérésie du point de vue économique pour une industrie sinistrée par la pandémie. "L'incertitude persistante quant à une deuxième vague de la pandémie et les restrictions de voyages désordonnées ont fait chuter la demande de passagers, ce qui a ralenti la reprise du transport aérien européen et rendu plus urgent que jamais le besoin d'une dérogation pour l'extension des créneaux horaires", plaident ces associations. En juillet, le trafic passagers en Europe était inférieur de 80% à celui de l'année passée, selon l'Iata. Pour son directeur général Alexandre de Juniac, "le retard de la Commission européenne à accorder une dérogation à la règle des 80-20 pour la saison d'hiver dans l'hémisphère nord est mauvais pour tout le monde. Les compagnies aériennes et les aéroports vont se bousculer, tandis que l'incertitude des consommateurs ne fera qu'augmenter". "L'octroi d'une dérogation pour l'ensemble de la saison devrait figurer en tête de la liste des priorités dans le domaine de l'aviation", affirme-t-il dans un communiqué.