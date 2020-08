THC commande des H125 et devient un nouveau client d'Airbus Helicopters

Airbus Helicopters a remporté un nouveau client avec The Helicopter Company. THC a en effet signé un accord avec l'hélicoptériste en vue d'acquérir dix H125 le 20 août. Les appareils lui permettront d'augmenter sa flotte et de lancer de nouveaux services de tourisme / travaux aériens (tournages, remorquage de bannière, surveillance etc.).



Premier et seul opérateur d'hélicoptères licencié d'Arabie Saoudite, THC appartient au fonds public d'investissement saoudien et son développement s'inscrit dans le cadre du programme Vision 2030 du royaume arabe. Il permettra de développer le secteur aéronautique du pays et ne devrait pas s'arrêter à cette commande. « Nous nous réjouissons de poursuivre notre collaboration dans un avenir proche », a en effet commenté Arnaud Martinez, le CEO...