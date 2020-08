Rostec rend le Superjet encore plus russe

De nouveaux équipements vont venir s'ajouter à la liste de ceux développés en Russie pour la mise à jour du Superjet 100. Le conglomérat Rostec a ainsi indiqué que sa filiale Tekhnodinamika travaillait sur deux nouveaux systèmes pour le SSJ-New et a confirmé qu'il allait aussi développer un nouveau train d'atterrissage. Les contrats de développement ont été signés le 12 août avec Irkut - qui a absorbé Sukhoi il y a un an et demi.



Rostec précise que l'un des nouveaux systèmes qu'il doit développer est celui de contrôle des vibrations moteur (aujourd'hui fourni par Meggitt). Pour cela, il s'appuiera sur les dernières technologies de conception des systèmes de contrôle automatique de moteurs.



Le conglomérat a également...