Aeroflot reporte « d'un an ou deux » la réception de 10 Airbus A350

Aeroflot, dont une partie des avions sont cloués au sol en raison de la pandémie de Covid-19, prévoit de reporter d'un an ou deux la réception de dix Airbus 350, selon les déclarations du PDG du groupe Vitali Saveliev.



« Pour l'instant nous avons pris un appareil (sur onze A350-900 commandés, ndlr), nous reportons la réception du reste, probablement d'un an ou deux. Nous négocions... Aujourd'hui, nous n'avons nulle part où les conduire », a-t-il annoncé dans une interview à l'agence TASS.



« Nous négocions le transfert des paiements », a-t-il ajouté, précisant que les contrats de crédit-bail ne pouvaient être annulés.



Aeroflot, membre de l'alliance SkyTeam dont fait également partie Air France-KLM, est de très loin le leader du secteur aérien russe. L'ancien transporteur soviétique, presque centenaire, a effectué ces dernières années une mue importante, entrant dans le club des meilleures compagnies aériennes grâce, entre autres, à une flotte très moderne de Boeing et d'Airbus. Mais en raison de la crise sanitaire, qui immobilise des avions dans le monde entier, le groupe subit un effondrement du nombre de ses passagers transportés depuis mars.



Aeroflot est néanmoins mise à contribution par Moscou pour intégrer dans sa flotte une partie des avions de production russe qui n'ont pas rencontré de succès à l'étranger, notamment les Soukhoï Superjet 100 (SSJ-100), ou ceux devant être commercialisés prochainement, comme le moyen-courrier russe MC-21, dont le lancement est prévu l'année prochaine.



« Aeroflot a confirmé l'achat d'avions nationaux au ministère de l'Industrie. Malgré la situation grave, nous recevons huit avions SSJ-100 cette année, et 14 autres l'année prochaine », a précisé M. Saveliev.

La flotte d'Aeroflot compte actuellement 246 appareils dont dix-sept Airbus A330, un A350 et dix-neuf 777-300ER sur le long-courrier.



En 2019, le groupe Aeroflot (qui opère entre autres la compagnie lowcost Pobeda) a transporté 60,7 millions de passagers, dont 37,2 millions pour la seule Aeroflot.



Avant la pandémie, la compagnie avait pour ambition d'atteindre les 100 millions de passagers transportés en 2023, année de célébration du centenaire de sa naissance.



Abandonnant cet objectif en raison de la crise, Aeroflot a revu sa stratégie en juillet et compte désormais atteindre 130 millions de passagers en 2028, en se dotant d'une flotte de 600 appareils, dont 235 de fabrication russe.