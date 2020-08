Le groupe Lauak va licencier quelque 250 personnes

Le groupe Lauak va licencier quelque 250 salariés sur ses sites d'Hasparren (Pyrénées-Atlantiques) et L'Isle-Jourdain (Gers), a-t-on appris mardi de sources concordantes confirmant la presse locale. Ni la direction de cette entreprise fermée au mois d'août, ni les responsables du CSE (comité social et économique) n'ont pu être joints. Selon le journal Sud-Ouest et France Bleu, une "procédure de licenciement collectif" a été présentée au Conseil économique et social de l'entreprise fin juillet. Selon Sud Ouest, 198 emplois vont être supprimés à Lauak Aerostructures France sur le site d'Ayherre-Hasparren et celui de L'Isle-Jourdain. Le reste se répartissant entre Lauak Aero Engine (site de Saint-Germé, Gers)et Lauak Industrie (Hasparren). Selon France Bleu, sont principalement touchés les employés travaillant dans les secteurs de la soudure, de la chaudronnerie et du formage. Le groupe qui emploie 838 personnes en France, a été très touché par l'épidémie du Covid qui a vidé les carnets de commandes, selon la presse locale. Lauak qui emploie 1.830 personnes dans le monde, travaille notamment pour Airbus, Bombardier, etc., un secteur aéronautique en crise en raison de la pandémie.