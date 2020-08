UAC : Le MC-21 effectuera son premier vol avec une motorisation russe dès cette année à cause des sanctions américaines

United Aircraft Corporation (UAC) promet un premier vol du MC-21 équipé de réacteur PD-14 d'Aviadvigatel (UEC) dès 2020. La famille de nouveau monocouloirs d'Irkut était jusqu'ici propulsée par des PW1400G de Pratt & Whitney (GTF).



L'avion moyen-courrier MC-21, majeur pour l'industrie aéronautique russe et qui a été retardé à cause de sanctions américaines, effectuera son premier vol avec un moteur russe en 2020, a promis lundi le patron de l'avionneur UAC. "Un (...) événement cette année est le vol du MC-21 avec notre (moteur) PD-14 domestique, d'ici la fin de l'année, les tests nécessaires sont en cours", a déclaré Iouri Slioussar, directeur du groupe United Aircraft Corporation (UAC), cité par les agences russes lors d'une réunion avec le président Vladimir Poutine. L'avion serait alors disponible avec un moteur russe ou étranger. Le premier exploitant devrait être Aeroflot. L'UAC rassemble les principaux avionneurs civils et militaires russes (Soukhoï, Antonov, Tupolev...), au sein du conglomérat public Rostec. Le MC-21, qui a effectué son premier vol d'essai en mai 2017, devait initialement être mis en service fin 2018, avant d'être repoussé. Puis, début 2019, Rostec a annoncé un retard supplémentaire d'un an en raison de sanctions américaines. Ces sanctions visant depuis septembre 2018 des entreprises russes participant à ce projet, dont Aerocomposite, auraient provoqué l'arrêt de la livraison de certaines pièces américaines. La mise en service du MC-21 est désormais prévue en 2021, alors qu'une récession mondiale, provoquée par la pandémie de coronavirus, se profile, le secteur du transport aérien étant particulièrement touché. Cet avion devait constituer un nouveau symbole de renaissance de l'industrie aéronautique russe après le chaos des années 1990. Il ambitionne de concurrencer les "best-sellers" de l'avionneur européen Airbus et de l'américain Boeing, respectivement l'A320 et le 737. En 2011, la Russie a mis en service l'appareil de transport régional Superjet 100, premier avion civil conçu après l'ère soviétique avec la participation de l'italien Finmeccanica et de nombreux équipementiers européens. Mais les ventes de cet avion, source de fierté à l'époque de son lancement, ont été presque nulles à l'étranger.