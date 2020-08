La Tanzanie interdit les vols de Kenya Airways en représailles

La Tanzanie a interdit à partir de samedi les vols de la Kenya Airways, après avoir été exclue elle-même des pays autorisés à voler au Kenya. Les vols de la Kenya Airways sont interdits sur "une base de réciprocité", selon les autorités tanzaniennes. "La Tanzanie a pris bonne note de son exclusion de la liste de pays dont les ressortissants sont autorisés à voyager au Kenya", a indiqué le directeur général de l'aviation civile tanzanienne Hamza Johari dans une lettre envoyée vendredi à la direction de Kenya Airways. "Le gouvernement tanzanien a décidé d'annuler l'agrément accordé à Kenya Airways pour effectuer des vols entre Nairobi et Dar es Salaam, Kilimandjaro et Zanzibar à compter du 1er août 2020 et jusqu'à nouvel ordre", affirme le courrier de l'aviation civile tanzanienne. "Ce courrier abroge également tous les arrangements antérieurs qui permettait à Kenya Airways d'opérer des vols vers la République unie de Tanzanie", ajoute la lettre. Le directeur exécutif de Kenya Airways Allan Kilavuka s'est affirmé "attristé" de cette mesure et a espéré une évolution rapide de la situation. Le refus du président tanzanien John Magufuli d'imposer un confinement dans son pays et sa décision de stopper à la fin avril la publication des chiffres concernant la pandémie de coronavirus ont créé une inquiétude certaine chez les voisins de la Tanzanie et au sein de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). Le président Magufuli a déclaré en juin la Tanzanie libérée de toute présence du virus et en a remercié Dieu et les prières des Tanzaniens.