Boeing siffle la fin définitive de la production du 747-8

Comme nous l'annoncions en exclusivité dès le 29 juin sur le Journal de l'Aviation (lire notre article : Le sort de la production du Boeing 747-8 se joue maintenant ), l'avionneur américain Boeing vient d'officialiser l'arrêt définitif du programme 747 pour 2022. La dernière génération du célèbre «» n'aura pas survécu à la crise liée à la pandémie qui impacte directement tous les programmes de gros-porteurs de Boeing (cadences réduites à deux exemplaires par mois l'année prochaine pour les 777/777X, à six par mois pour les 787, report de près d'un an de la mise en service du 777-9).La dernière réduction de cadences fixée à seulement 0,5 avion par mois pour le 747-8F (la seule variante encore en production), avec un carnet de commandes fragilisé par l'arrêt des livraisons destinées à la compagnie russe AirBridgeCargo ne pouvait rendre viable la prolongation du programme à court terme. La compagnie UPS est le tout dernier client du programme, les deux 747-8I destinés à la Maison Blanche (Air Force One) ayant déjà été produits pour la défunte compagnie russe Transaero.», a indiqué le directeur général de l'avionneur David Calhoun dans un message adressé aux employés. «», a-t-il ajouté.La fermeture annoncée de l'usine de Triumph Aerostructures (ex-Vought) à Los Angeles à la fin de l'année dernière, fournisseur historique de panneaux de fuselage du programme 747 depuis ses débuts à la fin des années 60, était aussi un signe annonciateur de la fin de la production du mythique «», une compétence qui devait initialement revenir chez l'avionneur américain sur son site de Macon (Georgie) mais qui ne s'est jamais matérialisé.Le «» de Boeing, qui aura largement contribué à la démocratisation du voyage aérien durant les décennies 70 et 80, aura été l'un des plus grands succès de l'avionneur américain, avec un total de 1571 exemplaires commandés, toutes versions confondues. Il ne reste aujourd'hui que douze 747-8F restant à produire pour l'intégrateur américain UPS (16 exemplaires déjà livrés).