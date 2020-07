ANA Holdings : une perte nette record à cause du coronavirus

La première compagnie aérienne japonaise, ANA Holdings, a annoncé mercredi une perte nette record au premier trimestre 2020/21, renonçant à formuler des prévisions pour l'exercice en cours devant le "climat mondial d'incertitude économique" lié à la pandémie de Covid-19. Sur la période avril-juin, sa perte nette s'est chiffrée à 108,8 milliards de yens (882,6 millions d'euros), contre un bénéfice net de 11,4 milliards de yens un an plus tôt. Il s'agit de la plus importante perte nette trimestrielle de la compagnie depuis qu'elle a commencé à publier ses résultats sous ce format en 2003. ANA n'a pas livré d'objectifs annuels, soulignant que la crise sanitaire mondiale a entraîné un "changement radical" des activités humaines, avec des répercussions sur le trafic aérien "significatives". Sa perte d'exploitation trimestrielle s'est établie à 159 milliards de yens (1,3 milliards d'euros), bien que la compagnie ait réduit ses coûts de plus de 200 milliards de yens sur un an, en rognant ses frais de fonctionnement et de personnel. Son chiffre d'affaires trimestriel a dégringolé de 75,7% sur un an, à 121,6 milliards de yens. Le Japon était en état d'urgence en avril-mai pour lutter contre la pandémie, et continue d'interdire l'entrée sur son territoire aux ressortissants de plus d'une centaine de pays. Le tourisme étranger au Japon est par conséquent tombé quasiment à zéro ces derniers mois, et la reprise des déplacements intérieurs dans le pays demeure encore limitée devant la recrudescence locale des cas de Covid-19, surtout à Tokyo. L'ensemble du secteur aérien mondial est très durement éprouvé par la pandémie et le retour à la normale s'annonce toujours plus lointain. L'Association internationale du transport aérien (Iata) estime à 419 milliards de dollars le manque à gagner pour le secteur cette année, soit une baisse de moitié des recettes mondiales annuelles de l'aviation commerciale. L'autre grande compagnie aérienne nippone, Japan Airlines (JAL), devrait avoir subi une perte opérationnelle de 120 milliards de yens (environ 974 millions d'euros) sur le trimestre écoulé, un record depuis son retour en Bourse en 2012, selon le quotidien économique Nikkei. Les résultats de JAL seront publiés lundi prochain. mac/etb/lth