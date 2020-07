Ace Aéro Partenaires : le fonds d'investissement aéronautique sera initialement doté de 630 millions d'euros

Ace Aéro Partenaires, le fonds d'investissement créé pour soutenir les PME et ETI de la filière aéronautique fragilisées par la crise liée à la pandémie, sera initialement doté de 630 millions d'euros, dont 200 millions apportés par l'État et 200 millions par les « big four » industriels français (Airbus 116 millions, Safran 58 millions, Dassault 13 millions et Thales 13 millions). La société de gestion Tikehau, sélectionnée à l'issue d'un appel d'offres, investit les 230 millions restants sur ses fonds propres.



Le fonds d'investissement aéronautique décidé dans le cadre du plan de soutien à la filière est paré au décollage, avec dans un premier temps 630 millions d'euros de dotation pour renforcer les nombreuses entreprises sous-traitantes d'un secteur fragilisé par la crise du coronavirus.



Ce fonds, baptisé Ace Aéro Partenaires, va permettre de « renforcer les fonds propres des PME et ETI (entreprises de taille intermédiaire) stratégiques pour la filière et d'accompagner la consolidation du secteur », s'est félicité le ministre de l'Economie Bruno Lemaire dans un communiqué mardi.



Il est doté de « 630 millions d'euros à investir, un montant supérieur aux attentes » qui étaient de 500 millions, relève Bercy. Ce fonds s'intègre dans le cadre du plan de soutien à la filière de 15 milliards d'euros annoncé début juin par le gouvernement.



Pour le PDG de Dassault Aviation et président du groupement des industries aéronautiques et spatiales (GIFAS) Eric Trappier, « ce succès témoigne du caractère stratégique de l'aéronautique civile en matière d'emplois, de technologies et de commerce extérieur ».



Pour Airbus, ce fonds permettra à la filière d'émerger de la crise « plus forte, plus résistante et plus flexible avec des compétences intactes ».



Car avec l'effondrement du trafic aérien et l'effet domino sur les commandes d'avions dans les prochaines années, c'est tout un écosystème de sous-traitants qui voit son activité menacée.

L'enjeu est de maintenir à flot ces entreprises, souvent des PME et ETI qui ont un caractère stratégique, et de préserver les savoir-faire en prévision de la reprise.



La filière aéronautique emploie 180 000 personnes, dont 93 000 chez les équipementiers, selon le GIFAS.



Une première étape



L'Etat contribue au fonds à hauteur de 200 millions d'euros, dont 50 millions pour BPIFrance. Les grands du secteur l'abondent également: Airbus pour 116 millions, Safran pour 58 millions, Dassault 13 millions et Thales 13 millions.



La société de gestion Tikehau, sélectionnée à l'issue d'un appel d'offres pour gérer ce fonds aéronautique, y investit de son côté 230 millions sur fonds propres. Lors de l'annonce du plan, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire avait indiqué que le gestionnaire du fonds devrait y investir « 100 millions au moins ».



Faire de Tikehau le premier investisseur du fonds, « c'est un principe et une façon de montrer notre engagement et à quel niveau on croit dans cette affaire », affirme Marwan Lahoud, président du directoire d'Ace Management, filiale de Tikehau spécialisée dans le secteur aéronautique.



Avec 630 millions d'euros, « en termes de levée de fonds, aujourd'hui c'est une étape très importante mais ce n'est qu'une étape. Nous visons un fonds qui sera supérieur au milliard d'euros en allant chercher des investisseurs institutionnels », a-t-il affirmé à l'AFP.



De précédents plans de soutien à la filière depuis le fonds Aerofund en 2004 avaient démontré leur utilité mais étaient limités par leur taille, a-t-il noté. Aerofund III en 2013 était ainsi doté de 150 millions d'euros.



Rien de tel cette fois-ci, d'autant que le milliard d'euros prévu correspond « à la partie en capital » auquel il faudra ajouter « le volet dette qu'il ne faut pas sous-estimer » et qui permettra d'injecter des fonds supplémentaires dans les entreprises, a-t-il détaillé.



Pour ses futurs investissements, Tikehau peut s'appuyer sur le travail de la « task force » mise en place dès le début de l'épidémie par le GIFAS pour identifier les entreprises en situation de fragilité et un comité stratégique regroupant les différents investisseurs du fonds, donc les grands donneurs d'ordre. Mais les décisions d'investissement seront le fait de Tikehau, a-t-il souligné.



« Le poids au capital des sociétés dans lequel (le fonds) investira, qu'il soit minoritaire ou majoritaire, doit être important », prévient Guillaume Benhamou, un des dirigeants d'Ace Management : « il faut permettre aux sociétés qui seront dans le portefeuille de raisonner sereinement, d'avoir une approche stratégique ».