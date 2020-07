Dassault Aviation résiste à la crise, mais l'activité Falcon souffre

Dassault Aviation a présenté ses résultats semestriels le 23 juillet à Saint-Cloud, l'occasion de dresser un premier bilan sur ses activités depuis l'apparition de la pandémie de coronavirus. L'avionneur français n'a évidemment pas été épargné par la crise, en particulier sur le secteur de l'aviation d'affaires, mais les effets sont logiquement encore atténués grâce à l'aviation militaire et la poursuite des livraisons de Rafale à l'export (sept avions pour l'Inde et le Qatar sur les treize prévus en 2020). Un premier batch de Rafale tant attendu par l'Inde va d'ailleurs quitter la France en effectuant un ferry-flight dès la semaine prochaine.



Le chiffre d'affaires de l'avionneur affiche ainsi un léger recul au premier semestre, à 2,6 milliards d'euros (-13,6%) pour un résultat opérationnel ajusté de 55 millions d'euros, contre 250 millions d'euros lors des six premiers mois de l'année dernière. Évidemment, le nombre de livraisons de Rafale est en baisse sur le semestre, mais conforme « au trait » à ce qui est prévu pour l'année, alors que 13 exemplaires doivent être livrés cette année contre 26 l'année dernière. Le retour des livraisons de Rafale à la France n'est pas attendu avant 2022.



Mais Dassault a notamment souffert du « décalage » des livraisons de ses avions d'affaires (16 Falcon livrés dont le Falcon 2000LX destiné au DLR commandé...