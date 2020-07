Un consortium européen signe le contrat de concession de l'aéroport de Sofia

Le consortium SOF Connect, constitué du fonds français d'investissement Meridiam, de l'aéroport de Munich et de la société autrichienne Strabag, a signé mercredi le contrat de concession de l'aéroport de Sofia en Bulgarie pour une durée de 35 ans, a annoncé le gouvernement bulgare. SOF Connect s'est engagé à agrandir l'un des deux terminaux et à en construire un troisième, ainsi qu'une nouvelle piste, afin d'accueillir 23 millions de passagers en 2050, contre un peu plus de 7 millions en 2019. Le Premier ministre conservateur bulgare Boïko Borissov a salué cette signature, la Bulgarie allant selon lui "de l'avant avec de tels partenaires". Ce consortium avait remporté en juillet 2019 l'appel d'offres lancé par le gouvernement bulgare, auquel participait aussi le groupe ADP, anciennement Aéroports de Paris, débouté en appel. L'aéroport de Sofia est le plus grand de Bulgarie. Les deux autres aéroports bulgares, à Varna et Bourgas, au bord de la mer Noire, ont pour concessionnaire l'allemand Fraport AG.