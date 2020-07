LEVEL France envisage de cesser ses activités

La compagnie low-cost long-courrier OpenSkies, qui opère sous la marque LEVEL France, prépare ses salariés à la cessation totale de ses activités, conséquence de la pandémie et de la fermeture des frontières entre les Etats-Unis et l'UE.



OpenSkies envisage une cessation totale de ses activités. La compagnie française, qui opère sous la marque LEVEL France, annonce le 8 juillet qu'elle en a informé son comité social et économique. Une consultation sera lancée le 15 juillet, tandis que des négociations vont s'ouvrir avec les syndicats au sujet des modalités d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE).



OpenSkies est née en 2008 après le rachat de L'Avion par British Airways. Elle avait initialement conservé le business model de la compagnie de Frantz Yvelin (créée en 2006) et proposait des vols tout business entre Paris et New York en Boeing 757. Son modèle avait évolué en 2012 avec l'introduction de deux autres classes (premium economy et économique) puis il a changé du tout au tout en 2018, avec la décision du groupe IAG d'utiliser la structure de la compagnie pour lancer une low-cost long-courrier, LEVEL France.



Mais toutes ces années ont été marquées par les difficultés. La crise sanitaire et économique actuelle lui a porté le coup de grâce et elle ne pourra pas se permettre d'attendre 2023 pour que le niveau du trafic aérien retrouve celui de 2019.



Les trois Airbus A330-200 neufs qui composent actuellement sa flotte sont cloués au sol depuis le mois de mars et ne sont pas près de revoler étant donné que la situation sanitaire aux Etats-Unis éloigne toute perspective de réouverture des frontières avec l'Union européenne.



LEVEL France desservait également Pointe-à-Pitre, Fort-de-France et Montréal.



Le groupe LEVEL a déjà perdu l'une de ses entités en juin, avec la faillite de LEVEL Europe, sa filiale moyen-courrier basée à Vienne.