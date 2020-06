Qatar Airways va se délester de l'intégralité de sa flotte de Boeing 777 en moins de quatre ans

Décidément, Qatar Airways prend des mesures de plus en plus drastiques pour adapter sa flotte à l'ère post-Covid. Deux semaines seulement après avoir averti publiquement les deux grands avionneurs mondiaux sur le fait qu'il ne réceptionnerait plus aucun avion commercial neuf durant au moins deux ans, le PDG de Qatar Airways Akbar Al Baker remet le couvert en annonçant qu'il va se débarrasser de l'intégralité de sa flotte actuelle de « Triple Sept » dédiée au transport de passager d'ici 2024, soit près d'une soixantaine d'exemplaires.



Troisième opérateur mondial de 777, Qatar Airways aligne aujourd'hui 57 exemplaires en configuration passagers ; 9 777-200LR et 48 777-300ER. Cette flotte est composée d'exemplaires relativement jeunes...