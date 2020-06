NokScoot va disparaître à son tour

L'aventure NokScoot touche à sa fin. La direction de la compagnie a décidé de la placer en liquidation, décision qui sera présentée en assemblée générale à ses actionnaires d'ici deux semaines. Elle estime en effet que la compagnie n'a aucun espoir de se redresser après la crise sanitaire.



Créée en 2014 comme coentreprise de Nok et Scoot, NokScoot explique qu'elle avait toujours opéré dans un environnement très difficile. Elle proposait en effet des vols low-cost moyen et long-courrier au départ de Bangkok (Don Mueang), vers la Chine, Taïwan, le Japon et l'Inde, avec une flotte de sept Boeing 777-200ER, marchés où la concurrence low-cost est intense.



Incapable de réaliser des bénéfices, elle estime que la crise covid a...