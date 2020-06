L'aéroport de Mayotte rouvre ses portes aux vols commerciaux

Les vols commerciaux à destination et au départ de Mayotte vont pouvoir reprendre, a annoncé la préfecture du département français de l'Océan Indien. Un vol aller-retour est programmé cette semaine pour La Réunion et deux en direction de Paris, selon la préfecture de Mayotte qui précise que "la fréquence des vols sera progressivement augmentée, avec quatre vols pour Paris dans la semaine du 29 juin et cinq vols dans la semaine du 6 juillet". Pour se rendre à Mayotte ou quitter l'île, un motif impérieux personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différés seront nécessaires. Pour l'instant, selon la préfecture, aucune quatorzaine n'est imposée à l'arrivée dans l'Hexagone pour les voyageurs en provenance de Mayotte. Pour enrayer la propagation de l'épidémie de coronavirus l'aéroport a été fermé le 28 mars. A cette période de l'année, coïncidant normalement avec la haute saison hivernale, un à trois vols quotidiens vers Paris étaient opérés quotidiennement. A ce jour Mayotte est officiellement toujours en confinement, le virus circule encore et l'île est en zone orange. Selon l'ARS de Mayotte, 2.434 personnes ont été contaminées par le Covid-19, 36 sont hospitalisées dont 14 en réanimation, 32 sont décédées.