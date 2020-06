Iberia dit aussi « adiós » à ses Airbus A340-600 et compte réduire ses capacités durant 5 ans

Décidément, l'impact de la crise liée à la pandémie aura raison d'une grande partie des quadriréacteurs en service en Europe. Deux mois après une annonce similaire de Lufthansa, la compagnie espagnole Iberia a décidé à son tour d'anticiper le retrait de l'intégralité de sa flotte d'Airbus A340-600 restante (13 appareils), une mesure à effet immédiat et alors que l'appareil le plus capacitaire de la compagnie devait encore rester en service jusqu'à horizon 2022.



Luis Gallego, le président d'Iberia, avait averti, lors d'une audition au syndicat patronal CEOE en début de semaine, que la compagnie aérienne espagnole serait « plus petite en termes de flotte au cours des cinq prochaines années » en raison de la baisse de...