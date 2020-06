LEVEL Europe fait faillite

LEVEL n'aura pas tenu longtemps sur le segment moyen-courrier. Son entité autrichienne, LEVEL Europe, s'est déclarée en faillite le 18 juin et a cessé toute activité avec effet immédiat. Sa flotte, clouée au sol depuis mars, ne redécollera donc pas. Elle exploitait deux Airbus A320 et quatre A321, opérait principalement sur des destinations touristiques et avait ouvert une seconde base à Amsterdam en 2019.



LEVEL Europe avait débuté ses opérations en juillet 2018 à Vienne. Elle était la marque sous laquelle opérait la société Anisec Luftfahrt, créée par le groupe IAG lorsque celui-ci avait voulu racheter Niki (entraînée vers la faillite par Air Berlin) pour lancer une compagnie soeur de Vueling sur place. Lorsque le projet a échoué, IAG a décidé de saisir malgré tout les opportunités qui s'offraient à Vienne et a fait le choix surprenant d'importer sa marque low-cost long-courrier sur le moyen-courrier, au risque de créer de la confusion avec Vueling.



Il était attendu que la crise sanitaire entraînerait une consolidation du ciel au niveau mondial, par des faillites et des acquisitions. LEVEL Europe, fragilisée par sa jeunesse, la concurrence à Vienne et les décisions du gouvernement autrichien sur la vente de billets d'avion, en sera donc l'une des victimes.



Les autres entités de LEVEL, enregistrées en Espagne et en France (ex-OpenSkies), ne sont pas concernées par la faillite. Opérant exclusivement sur le segment long-courrier, elles sont toutefois clouées au sol en raison des restrictions encore en vigueur sur les voyages intercontinentaux.