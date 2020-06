Sauvetage de Lufthansa : la faillite est évitée (Carsten Spohr)

Le plan de sauvetage à 9 milliards d'euros, qui a reçu lundi l'aval du conseil de surveillance et attend celui des actionnaires fin juin, a permis d'éviter la faillite du groupe, a estimé mercredi le patron Carsten Spohr. "Nous avons travaillé dur pour assurer la solvabilité de l'entreprise et, depuis quelques jours, je peux dire que cela a été un succès", a déclaré M. Spohr lors d'une conférence téléphonique, se disant "confiant" dans les chances que les actionnaires valident le plan lors de l'assemblée générale extraordinaire prévue le 25 juin. L'instance de surveillance, qui avait initialement refusé de valider le plan de sauvetage en raison de concessions jugées trop importantes demandées par la Commission européenne, l'a finalement approuvé lundi. Le sauvetage prévoit que l'Etat allemand devienne le premier actionnaire du groupe avec 20% du capital, en plus de garantir un prêt de 3 milliards d'euros et injecter 5,7 milliards d'euros de fonds sans droits de vote. En contrepartie, Lufthansa devra céder à des concurrents jusqu'à 24 créneaux horaires de décollage et d'atterrissage (slots), droits très convoités et précieux pour les compagnies, représentant huit avions stationnés. L'aide allemande "donne un fondement solide pour poursuivre notre stratégie" et il s'agit "du meilleur résultat possible pour nos actionnaires, nos employés et nos clients", a estimé M. Spohr. "C'est seulement avec ce plan que nous assurons la viabilité du groupe en ces temps de crise", a-t-il ajouté lors d'une conférence téléphonique. Le sauvetage obtenu en Allemagne "va suffire", a insisté de son côté le directeur financier Thorsten Dirks. Les 9 milliards d'euros permettront aussi de "maintenir (la) position" de Lufthansa parmi les géants mondiaux du secteur, a souligné M. Spohr. Mais il crée aussi un poids supplémentaire de près d'un milliard d'euros par an en intérêts et remboursement et "renforce le besoin de restructuration". En parallèle, le groupe négocie avec l'Autriche et le Belgique une aide pour ses filiales Brussels et Austrian Airlines. Il s'agit de 300 à 400 millions d'euros en Belgique tandis que la compagnie autrichienne a demandé 767 millions à son gouvernement. M. Spohr doit rencontrer jeudi le chancelier Sebastian Kurz à Vienne. Les négociations y sont "dans la dernière phase" et un accord est "possible" cette semaine, a-t-il expliqué tandis qu'avec Bruxelles, "nous sommes moins avancés". Berne va garantir 1,2 milliard d'euros de prêts aux filiales Swiss et Edelweiss. Les quelque 2 milliards d'euros d'aides obtenus par les filiales pourraient d'ailleurs être déduits des 9 milliards d'euros allemands sous certaines conditions, a précisé le groupe, ce qui réduirait le montant du prêt garanti par Berlin.