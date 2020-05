Quel plan de soutien pour la filière aéronautique française ?

L'annonce par Emmanuel Macron et Angela Merkel visant à la création d’un fonds de relance européen temporaire doté de 500 milliards d’euros le 18 mai. Photo © Présidence de la République

L'annonce par Emmanuel Macron et Angela Merkel visant à la création d’un fonds de relance européen temporaire doté de 500 milliards d’euros le 18 mai. Photo © Présidence de la République