Le SkyCourier fait décoller Cessna vers de nouveaux horizons

« Nous avons été très satisfaits de la performance du Cessna SkyCourier tout au long de son premier vol », a annoncé Corey Eckhart, qui précise avoir été particulièrement impressionné par la stabilité de l'avion au décollage et à l'atterrissage. « Le Cessna SkyCourier affiche déjà un haut niveau de maturité dans ses caractéristiques de vol, notamment pour un premier vol. Nous avons pu accomplir tout ce que nous voulions sur ce vol, et c'est un excellent début pour le programme d'essais en vol. » a-t-il poursuivi. Un total de six prototypes doivent participer au programme d'essai en vol et au sol.



Lancé en 2017, le Cessna 408 SkyCourier est un biturbopropulseur à aile haute et à train fixe qui vient s'attaquer au marché des avions de transport polyvalent, pouvant accueillir jusqu'à 19 passagers ou jusqu'à 6000 livres de charge utile (2,7 t) en fonction de la configuration choisie. Il se positionne ainsi sur un segment occupé notamment jusqu'ici par les Twin Otter et Do 228 et vient ainsi grossièrement multiplier par deux les capacités offertes par un Cessna Grand Caravan.



L'avion a été conçu pour opérer avec un seul pilote pour le transport de fret.



Le SkyCourier est propulsé par deux PT6A-65SC de Pratt & Whitney Canada développant jusqu'à 1100 chevaux sur arbre. Son avionique est quant à elle basée sur la suite G1000 NXi de Garmin. L'avionneur annonce une vitesse de croisière maximale respectable de 200 noeuds et un rayon d'action de 900 nautiques (1 667 km). Son plafond opérationnel est annoncé à 25 000 pieds (7620 m) mais l'appareil n'est pas pressurisé.



Fedex, fidèle opérateur des Cessna Caravan et Grand Caravan sur le continent américain et dans les Caraïbes depuis trente ans, a d'ailleurs été le client de lancement du SkyCourier avec une commande allant jusqu'à 100 exemplaires (50 fermes). Il faut dire qu'en partant d'une feuille vierge pour son nouvel appareil, Cessna a dessiné une cabine qui peut accueillir trois conteneurs de type LD3 sur un plancher roulant adapté pour sa version de transport de fret, l'appareil disposant alors d'une porte de chargement de 2,2 x 1,75 m. L'avionneur précise aussi que les deux versions dédiées au transport de fret ou de passagers seront équipées d'un seul point d'avitaillement en standard pour permettre d'accélérer les rotations.



La certification du Cessna SkyCourier est attendue l'année prochaine.





