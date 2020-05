ATR se prépare aussi à une réduction des cadences

L'avionneur franco-italien ATR annonce avoir enregistré un chiffre d'affaires en baisse d'un peu plus de 10% en 2019. Les recettes de l'avionneur toulousain se sont établies à 1,6 milliard de dollars, contre 1,8 milliard en 2018, reflétant la baisse du nombre d'appareils livrés sur l'année (68 contre 76). Le chiffre d'affaires a cependant bien résisté avec la poursuite de la montée en puissance de l'activité liée aux services après-ventes.



Du côté des prises de commandes, la coentreprise formée par Airbus et Leonardo a enregistré des ventes pour 79 nouveaux appareils fermes l'année dernière, un chiffre en forte augmentation par rapport aux 52 appareils commandés en 2018.



ATR a ainsi placé 41 ATR 72-600 et 38 ATR 42-600 dont 20 engagements pour la nouvelle version STOL -600S. Pour rappel, l'ATR 42-600S pourra opérer à partir de pistes de 800 m de long seulement (avec 40 passagers à bord dans des conditions de vol standard), contre 1 000 m pour la version classique, lui permettant ainsi de desservir près de 500 aéroports supplémentaires à travers le monde dont un tiers pour la seule région Asie-Pacifique.



Si ATR a indiqué ne pas voir subi d'annulation de commandes liée à la pandémie de coronavirus, le spécialiste européen des avions régionaux turbopropulsés envisage cependant la mise en place d'une baisse de cadence de production par rapport à ses objectifs initiaux pour l'année, les compagnies aériennes étant amenées à reporter l'intégration de nouveaux appareils dans leur flotte.



Une décision pourrait intervenir dans les toutes prochaines semaines.