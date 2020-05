Reprise frileuse du trafic aérien en Afrique

Le ciel africain renoue timidement avec le trafic aérien régulier alors que certains pays lèvent progressivement les mesures de déconfinement.



Le 21 avril, le Ghana a été le premier pays du continent à autoriser la reprise des vols domestiques. Africa World Airlines et Passion Air, les deux compagnies locales, ont opté pour la distanciation sociale à bord de leur flotte respective d'E145 et Q400. Siège du milieu vide, port du masque obligatoire, prise de température des passagers, service à bord réduit sont, entre autres, les mesures prises pour limiter la propagation de covid-19, « la bête noire » du transport aérien en ce moment.



La semaine dernière, c'était au tour de ProflightZambia, Air Namibia et Air...