AENA : Le gestionnaire aéroportuaire espagnol porte à 1,8 milliard d'euros ses emprunts

L'espagnol Aena, premier gestionnaire mondial d'aéroports, a annoncé mercredi avoir obtenu 851 millions d'euros de prêts pour renforcer sa trésorerie, portant à environ 1,8 milliard d'euros le montant des emprunts contractés pour faire face à l'impact économique de la pandémie de nouveau coronavirus. Le groupe semi-public, détenu à 51% par l'Etat espagnol, explique dans un communiqué "avoir procédé à la signature de prêts avec diverses entités financières pour un montant global de 851 millions d'euros". Sur le total, 300 millions d'euros proviennent de l'Etat espagnol et 76 millions de la Banque européenne d'investissement (BEI). Le 1er avril, Aena avait déjà annoncé avoir obtenu un milliard d'euros de la part de plusieurs banques. Le groupe, qui gère 46 aéroports en Espagne, "considère avoir rempli l'objectif de son plan de renforcement de la liquidité en réponse à l'impact lié à la propagation du Covid-19". Néanmoins "des négociations se poursuivent avec des entités financières qui pourraient déboucher sur la signature de prêts additionnels pour des montants inférieurs dans les prochaines semaines". Aena a vu son bénéfice net s'effondrer de 83% au premier trimestre, à 23 millions d'euros, en raison de la pandémie de coronavirus qui a fait chuter de 20% le nombre de passagers dans son réseau. L'Organisation mondiale du tourisme (OMT) prévoit une chute d'au moins 20 à 30% du tourisme international en 2020 en raison de la pandémie. L'Espagne, deuxième destination touristique mondiale, devrait être particulièrement affectée par ce recul alors qu'elle est l'un des pays les plus endeuillés par le virus, avec près de 26.000 morts. Les arrivées de touristes étrangers y ont chuté de plus de 64% sur un an pour le seul mois de mars.