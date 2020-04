Les compagnies aériennes du groupe Lufthansa imposent le port du masque obligatoire dans leurs avions

C'est chose faite et c'est une première en Europe. Le port du masque sera rendu obligatoire pour les passagers des compagnies aériennes du groupe Lufthansa (Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Eurowings...) à compter du 4 mai. Cette nouvelle mesure s'appliquera au minimum jusqu'au 31 août.



Les compagnies du groupe Lufthansa recommandent le masque de protection en tissu réutilisable, mais tous les autres types de protection tels que les masques jetables simples seront aussi acceptés.



Le groupe recommande par ailleurs à ses passagers de les porter pendant toute la durée du voyage c'est-à-dire également avant et après le trajet à l'aéroport et en particulier lorsque la distanciation physique minimale requise ne pourra être garantie sans restriction.



Lufthansa Group annonce en revanche que la réglementation qui était suivie jusqu'à présent visant à maintenir le siège voisin libre en classe économique et en classe Premium Economy ne s'appliquera plus, jugeant que le port du masque offre une protection adéquate.



Le personnel navigant commercial portera également un masque de protection.