Le trafic des compagnies aériennes russes en baisse de 30% en mars

Les compagnies aériennes russes ont transporté environ 30% de passagers en moins en mars sur un an à cause des mesures contre la propagation du nouveau coronavirus, selon les données publiées mardi par l'Agence fédérale d'aviation Rosaviatsia. Les groupes aériens ont transporté 6,41 millions de passagers en mars, soit une baisse de 28,1% sur un an. Au premier trimestre, un total de 23,3 millions de passagers ont été transportés, soit une baisse de 5,9% sur un an. Les passagers sur des vols internationaux ont chuté de presque 50% à 1,9 million, tandis que ceux des vols nationaux ont baissé de 15% à 4,5 millions. La Russie a pris des mesures strictes de confinement depuis le 28 mars, mais les suspensions de vols - d'abord vers la Chine, puis vers l'Europe - avaient commencé dès la fin du mois de janvier. Sept compagnies russes, dont Aeroflot et Oural Airlines, ont été autorisées à transporter du fret dans les cabines de passagers (sans passagers à bord) face à la forte baisse du nombre de ces derniers, a indiqué le 23 avril Rosaviatsia, précisant que ces mesures pourraient s'appliquer à davantage de groupes aériens. Le président russe Vladimir Poutine a promis mi-avril plus de 23 milliards de roubles (286 millions d'euros aux taux actuels) en soutien aux compagnies aériennes.