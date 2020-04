Icelandair se sépare de 2000 employés

La compagnie aérienne islandaise Icelandair a annoncé mardi se séparer de 2.000 employés, en raison des "graves répercussions" de la pandémie de nouveau coronavirus sur les secteurs de l'aviation et du voyage. "Pour faire face à la situation, le groupe Icelandair prend des mesures importantes (...) y compris une réduction considérable du nombre d'employés et des changements à sa structure organisationnelle", a annoncé la compagnie, dans un contexte de crise sanitaire qui continuera de toucher les voyages aériens, dit-elle, "dans un avenir imprévisible". Icelandair se prépare ainsi à une "période prolongée d'opérations minimales". Cette réduction d'effectif annoncée mardi touche en particulier les membres d'équipage, les services de maintenance et les opérations au sol. Le groupe précise que "la majorité des employés restants continuent à travailler à temps partiel" et que ceux travaillant à temps plein ont dû subir des réductions de salaire. "Ces mesures sont très douloureuses mais nécessaires", a réagi le PDG de la compagnie Bogi Nils Bogason, cité dans un communiqué. Et de poursuivre: "en dépit de la réduction significative de nos effectifs, nous conservons les opérations de base nécessaires et maintenons la flexibilité et la souplesse nécessaires pour répondre rapidement lorsque la demande commencera à augmenter". En 2018, Icelandair comptait quelque 4.600 employés et avait transporté 4,4 millions de passagers, selon la compagnie.