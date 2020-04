Air Canada modifie trois Boeing 777-300ER pour transporter du fret

Les travaux de modification ont lieu dans les installations de la société de MRO canadienne à Mirabel. Air Canada indique qu'Avianor a « mis au point une solution technique spécifique afin de retirer 422 sièges passagers et de concevoir des zones de chargement de caisses légères sous filets d'arrimage ». Les deux partenaires ont été très réactifs puisque la conception, l'élaboration et la mise en oeuvre de cette solution n'a pris que six jours.



Les travaux de conversion sont ainsi réalisés par Avianor, dont c'est la spécialité, sous la supervision des équipes d'ingénierie d'Air Canada. Quant à Transports Canada, elle a certifié le programme.



Comme nombre d'autres compagnies aériennes, l'essentiel des activités d'Air Canada en ce moment tourne autour du transport de fret. Plusieurs appareils de sa flotte passagers ont ainsi évité l'immobilisation et prennent en charge des expéditions urgentes grâce à leurs soutes, transportant des fournitures médicales et produits essentiels. Ainsi, une quarantaine de vols tout-cargo ont été réalisés depuis le 22 mars et le rythme va s'accélérer puisqu'une vingtaine de vols doit désormais avoir lieu chaque semaine, en 787 et 777 - dont les trois convertis.



C'est le cas partout dans le monde depuis que les flottes passagers sont au sol. American Airlines a ainsi réalisé son premier vol tout cargo depuis 1984 le 20 mars entre Dallas et Francfort en 777-300ER, pour acheminer du matériel médical, du courrier, des équipements électroniques et des colis. Delta Air Lines et United Airlines l'ont suivies. Mais les exemples se déclinent plus largement dans tous les pays.



Le groupe Lufthansa également a utilisé des avions passagers pour soutenir les opérations de ses filiales cargo (Lufthansa Cargo et AeroLogic en Allemagne). Son président, Carsten Spohr, a indiqué la semaine dernière qu'une vingtaine d'avions était ainsi mobilisée mais que cela ne suffisait pas à répondre à la demande. Le conseil d'administration a ainsi donné son feu vert pour retirer les fauteuils de trois de ses appareils. La modification devrait être tout aussi rapide qu'au Canada, l'EASA faisant passer ce type de certifications en priorité (comme celles concernant l'utilisation des sièges pour disposer en cabine des cartons chargés de matériel médical non dangereux).





© Lufthansa

Aegean Airlines avait déjà franchi le pas fin mars et a deux A320 et A321, dont les cabines ont été vidées.





© Aegean Airlines

Mais la première à avoir pris ce type de décision est China Eastern Airlines. Elle a retiré 160 fauteuils de deux de ses A330 pour augmenter ses capacités de transport de matériel médical (léger), notamment vers l'Europe.

