LOT renonce au rachat de Condor à Thomas Cook

La compagnie aérienne polonaise LOT a annoncé lundi qu'elle abandonnait le projet de reprise de la filiale Condor, en faillite, du voyagiste Thomas Cook. Propriétaire exclusif de la LOT, le groupe d'Etat "Polska Grupa Lotnicza (PGL) a annoncé aujourd'hui à la compagnie aérienne Condor qu'il résiliait le contrat d'achat" du transporteur allemand, a déclaré à l'agence PAP une porte-parole du PGL. "A ce stade, nous ne fournirons aucune autre information" supplémentaire, a ajouté Katarzyna Majchrzak. L'achat de Condor par le transporteur national polonais avait été annoncé fin janvier et devait être finalisé en avril. La compagnie allemande avait maintenu pendant un temps ses vols grâce à une aide publique transitoire de 380 millions d'euros garantie par l'Etat allemand, après l'annonce de la faillite du voyagiste Thomas Cook, sa maison mère. Aucun détail financier de l'accord n'a été rendu public. La LOT se vantait à l'époque de pouvoir devenir, grâce à cette reprise, "un leader de l'aviation européenne". Condor, fondée en 1956, dispose de 58 avions et emploie 4.900 personnes. Ses destinations phares étaient la Méditerranée et les Etats-Unis. Forte d'une flotte de 80 appareils, LOT a transporté plus de 10 millions de passagers l'an dernier, principalement en Europe centrale, un chiffre plus que doublé en quatre ans. En cumulant leurs clientèles, les deux compagnies envisageaient transporté près de 20 millions de passagers par an, selon un communiqué de LOT publié en janvier.